Coca-cola для победы над тлей на вашем огороде

Тля прекрасно себя чувствует, поселяясь на листьях у корней культурного растения. С вторым вариантом справиться сложнее, так как вредителей сложно заметить и без химии уничтожить почти невозможно, но есть одно средство...

"Coca-cola" помогает бороться с тлей благодаря наличию в ее составе ортофосфорной кислоты, а большое содержание сахара удваивает эффект.

Готовить раствор для победы над насекомыми следует так: взять 1 литр газировки на 1 литр воды и добавить 1 столовую ложку жидкого мыла.

Этим составом следует опрыскать места скопления вредителей (листья). Процедуру повторяют каждые 1,5-2 недели.

Раствор будет несколько иным, если тля поселилась у корней. На 5 литров воды берется 1 литр лимонада и эта смесь в количестве 0,5 литра выливается под каждое растение.