Два вертолета Black Hawk армии США разбились во время учений, есть погибшие

Представитель Бюро по связям с общественностью форта Кэмпбелл заявил, что основное внимание командования уделяется заботе о военнослужащих и их семьях.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что получил сообщения о крушении вертолета и о том, что в результате аварии, вероятно, есть погибшие.

Он отметил, что полиция штата Кентукки и Управление по чрезвычайным ситуациям расследуют инцидент.

"Мы предоставим больше информации как можно скорее", — сказал Бешир и попросил помолиться за всех пострадавших.