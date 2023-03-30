19fortyive: российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет реальную угрозу

Осборн отметил, что «Охотник» представляет реальную угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество этой модели тяжёлых ударных дронов благодаря её техническим особенностям, что делает практически невозможным обнаружение объекта на радарах.

«Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом. Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме», — пояснил обозреватель 19fortyive.

Крис Осборн подчеркнул факт того, что в США нет аналогов «Охотника», однако Вашингтон применяет беспилотники-невидимки Sentinel, но на них не размещается тяжелое вооружение, как на российском С-70.