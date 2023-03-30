Лучшие средства для роста рассады растений

15:20 2023-03-30

От того какая рассада выращена во многом зависит то, как будет набираться силы растение дальше и какой урожай подарит. Какие средства помогут рассаде вырасти крепкой и здоровой?

Для того чтобы рассада росла крепкой и здоровой, следует позаботиться о подкормке.

Подкармливать первый раз "младенцев растений" следует после того, как пройдет 10-12 дней после пикировки. Если каждое растение находится в отдельной таре, то после появления 2-3 листочков.

До высадки на грядку рассаде нужно несколько подкормок с интервалом в неделю.

В качестве стимуляторов роста рассады отлично подойдут нашатырный спирт, яичная скорлупа, кофейная гуща,

После высадки рассады на огород ее подкармливают дрожжами, золой, кожурой бананов, луковой шелухой, 