Жители Европы готовятся к дефициту туалетной бумаги

Генеральный директор Cheeky Panda Крис Форбс, управляющий компанией по производству экологически чистых рулонов туалетной бумаги, сказал, что правила, вступающие в силу в мае, окажут "гигантское влияние" на отрасль.

"Конечно, доступность будет ограничена, и мы можем ожидать, что цена на переработанную бумагу будет расти по мере увеличения спроса на альтернативы", — сказал Крис Форбс.

Многие компании полагаются на сырье, такое как волокна, изготовленные из недавно срубленных деревьев.

По мнению Forbes, "за одну ночь изменить бизнес будет сложно" и добавляет, что "компании, вероятно, потратят больше денег на лоббирование изменений в правилах, чем они потратят на эти изменения".