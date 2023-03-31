Единственный шестилетний сын американского рэпера Flo Rida упал с высоты пятого этажа

Единственный наследник звезды американского рэпа выпал из окна с высоты пятого этажа. Мальчик чудом остался жив. Как сообщает Супер.ру со ссылкой на Рage Six, ЧП случилось еще в начале марта.

А известно о нем стало на днях - из иска, который подала мать ребенка Алекса Адамс. По ее словам, три недели назад ее шестилетний сын Зоар от Flo Rida сорвался с 5-го этажа в квартире в Нью-Джерси на бетонный тротуар.

Ребенка госпитализировали в больницу, у него переломы таза и левой ноги, разрыв печени, коллапс легких и внутреннее кровотечение.

В исковом заявлении Алекса написала, что ее сын, который родился с редким неврологическим расстройством, сорвался вниз из-за неправильной конструкции окон. Она считает, что защита на окнах не соответствует требуемому размеру, что и создало опасность.

Ответчиками фигурируют собственники и управляющие многоквартирного дома, а также строительная компания, установщики окон и другие лица. Алекса требует компенсации убытков, оплаты услуг адвоката и медсчетов.

Мальчик все еще находится в отделении интенсивной терапии. Flo Rida произошедшее не комментировал. Как уточняет издание, рэпер мало участвует в воспитании сына, и видел его всего один раз - когда делал тест на отцовство. С матерью ребенка в отношениях давно не состоит.