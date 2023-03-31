Подкормите чеснок, как только сойдет снег: урожай вас удивит

Лучше всего выждать неделю после того, как снег растает, и подкормить чеснок.

Перед подкормкой сделайте аэрацию грядок. Ее можно провести с помощью вил. Воткните вилы в землю вертикально на максимальную глубину и раскачивайте их. Таким образом, к корням начнет поступать воздух.

Первую весеннюю подкормку проводят раствором аммиачной селитры. Для этого удобрение разводят в соотношении 25 г на 10 литров воды.

Через 2-е недели необходимо провести еще одну подкормку. На этот раз используйте комплексное удобрение для чеснока и лука, в котором содержится фосфор, калий и минимальное количество азота.

При этом не стоит забывать, что переизбыток удобрений так же вреден растениям, как и недостаток. Поэтому необходимо соблюдать дозировку и рекомендации, указанные на упаковке с удобрениями.