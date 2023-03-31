Для Александра Олешко в театр Вахтангова вызвали скорую

Инцидент случился еще в среду. Александр Олешко шел по Арбату по направлению к театру, и неудачно оступился.

Актер неожиданно почувствовал резкую боль в ноге, и с трудом добрался до здания имени Вахтангова, сообщает Рамблер со ссылкой на МК.

Сотрудники были вынуждены вызвать звезде скорую. Приехавшие медики диагностировали растяжение связок.

Александру предложили отправиться в травмпункт, но он отказался, потому что должен был выйти на сцену. Артисту перебинтовали ногу, сделали укол обезболивающего.

Олешко с больной ногой отыграл весь спектакль. И 30-го марта вышел на сцену в премьере «Павел Первый», где сыграл главную роль.