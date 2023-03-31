Самый ранний, самый вкусный: как получить урожай картофеля к началу лета

Начать подготовку клубней нужно с обработки их в слабом растворе марганцовки. После этого надо дать картофелю просохнуть и опылить золой.

Разложить в емкости в один слой - идеально на балконе, где градус чуть ниже. Регулярно переворачивать - это позволит клубням прорастать планомерно.

Для подготовки грядки для посева сразу после схода снега необходимо накрыть грунт темной пленкой - чтобы грунт быстрее прогрелся. Примерно в это время клубни с пророщенными ростками заложить в ящики со смесью перегноя и торфа - в равном количестве.

Клубни засыпать этой же смесью до уровня ростков и поливать отстоянной водой.

Когда грунт прогреется, пленку снять, внести минеральное удобрение (из расчета 1ст.л. на 1 кв.м). Кро того, добавить золу с перегноем (из расчета 0,5 л на 1 кв.м).

Лунки делать на расстоянии 25 сантиметров - на глубине двух сантиметров. Присыпать грунтом и накрыть пленкой. Когда появятся ростки, пленку убрать, картофель окучить.

Окучивать раз в 10 дней, регулярно пропалывать и по необходимости поливать. Подкармливать травяной бражкой или комплесным минеральным удобреним.