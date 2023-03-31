Слепакова проверяют на предмет дискредитации ВС РФ

Телеграм-канал Shot информирует, что личность юмориста Семена Слепакова заинтересовала российских стражей порядка.

Его "трясут" на предмет дискредитации военных сил России. Творчество артиста заставляет соотечественников думать, что он высмеивает СВО.

Жалобу на знаменитость написал общественный деятель Виталий Бородин.

Все началось с того, как Слепаков представил в Сети свою "Колыбельную", которая пропитана сатирой. Женщина, убаюкивающая малыша, рассказывает ему, кто прав, а кто предатель.

Погибшего сына мать представляет героем, а того, что в Европе трудится IT-специалистом называет отвернувшимся от родины врагом.