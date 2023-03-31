Огородники поделились опытом защиты рассадных ящиков от кошек

Котикам нравится копаться в рассаде, грызть ее или просто валяться на ней. Что можно с этим сделать?

Один из вариантов - скотч. Его растягивают на подоконнике прилипающим краем вверх. Если кот влипнет в такую дорожку, ему это точно не понравится.

Возможно, его это остановит и на это место кот больше не придет. Но не факт.

Еще один способ - пряности. Коты не любят резкие сильные запахи, их отталкивает, к примеру, аромат куркумы. Рассыпьте по земле с рассадой эту приправу, и кошка вряд ли подойдет к ней.

С этой целью также дачники используют апельсиновые корки, цитрусовые масла, которыми можно пропитать комочек ваты и положить его рядом с ящиком рассады.