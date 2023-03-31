Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского признали иноагентом

По данным Минюста РФ, Максим Покровский открыто "выступал в поддержку недружественной страны", он также "активно взаимодействовал с иностранными структурами", негативно высказывался о гражданах РФ и участвовал в сборе средств в поддержку Украины, сообщает СтарХит.

В этот перечень также вошли журналисты Сергей Бойко и Георгий Чентемиров, ОО «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», проект «Теплица социальных технологий» и объединение «Настоящая Россия».

Чентемиров принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов для неограниченного круга лиц. Бойко дискредитировал идеи служения Отечеству. Проект «Теплица социальных технологий» - дискредитировал деятельность ВС РФ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решений и проводимой ими политике, - говорится в сообщении.

Сайт проекта заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ.

Что касается ОО «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», оно "осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений", противоречащую политике государства по сохранению, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, а также - конституционным приоритетам в сфере защиты семьи, материнства и детства.

На официальном сайте Министерства юстиции России также отмечено, что объединение «Настоящая Россия» выступало с призывами к борьбе с действующей властью РФ, изменению конституционного строя. И - осуществляло сбор средств в поддержку недружественной страны Украины.