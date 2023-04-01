Небензя: если Запад хочет поражения России, значит, нужны ответные военные шаги

Как полагает Василий Небензя, Москва имеет право принять все необходимые ответные шаги в ответ на стремление западных стран нанести поражение России.

Он уточнил, что эти шаги будут иметь отношение в том числе и к военной сфере. Как считает постпред РФ в ООН, Россия и Беларусь вправе предпринять такие действия для "защиты Союзного государства".

Ранее Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН, отметил, что Организация Объединенных Наций в ответе перед международным сообществом за расследование диверсий на "Северных потоках".

Он подчеркнул, что текущее неэффективное расследование может длиться годами, упуская "ценное время".

Такой подход, по мнению Небензя, наводит на мысль о том, что нынешнее расследование направлено не на выяснение правды, а имеет цель "скрыть улики и зачистить место преступления".