Опытный эксперт рассказал, что надо делать, чтобы морковь росла ровной и красивой

Первый момент - полив. Это надо делать часто и обильно. Морковь очень любит влагу. Поливаем много и почти ежедневно, особенно в жару.

Однако поверхностный полив получить красивую морковь не поможет. Тем более, если она растет у вас на глинистой почве.

В этом случае верхний слой земли влажный, а вот нижние сухие. Вот и получается, сверху корнеплод будет ровным, а нижняя часть искривляется, деформируется или раздваивается.

Ведь в сухом грунте морковке плохо, она начинает пускать корни вбок, в поисках влаги, а не растет, как положено, вниз.

Чтобы вода проникала глубоко в землю, после всходов моркови их надо окучить, в междурядьях должны оставаться траншеи. Тогда проще будет организовать глубинный полив растения.

При этом окучивание поможет предотвратить позеленение будущих подрастающих плодов.

Канавки сначала делаются небольшие, около 3-4 см в глубину. Потом, когда морковь подрастает, их нужно довести до 10-122 см.

Воду заливаем прямо в траншеи до верху, чтобы она оставалась там стоять.

Увеличивая поливочные каналы, надо стараться не повредить корни растения. Политую морковь обязательно рыхлим, в том числе и траншеи.

Поливаем растения водой, взятой из ручья, озера, дождевой водой. Не забываем предварительно прогреть ее, холодные поливы вредны. Пусть вода постоит на солнце перед использованием.