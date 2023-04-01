Эксперт по садоводству назвал сорта укропа на зелень, которые не уходят в стебель

Обильнолиственный

Уже из названия понятно, что сорт отличается обильной зеленью Первым делом у него вырастают лиственные розетки. Очень душистый, вкусный, но капризный. Плохо переносит жару и заморозки. Однако редко болеет.

Узоры

Сорт быстро дает урожай, на 45-й день после появления ростков. Зонтики образует через три месяца. "Узоры" любят регулярный полив и обилие света. Почти не поддается болезням. Соцветия долго не образуются. Прищипав верх, можно получить много боковых побегов. Лиственная часть крупная, пышная, ярко зеленая, с выраженным ароматом.

Аллигатор

В высоту достигает 35 см. Употреблять в пищу можно через полтора месяца после проклевывания всходов. Зонтики появятся лишь к концу лета. Не требует особого ухода, но требует частого полива. Подходит для разведения на окне, можно высадить в теплицу или в открытый грунт. Зелень даже при замораживании приятно пахнет.

Дилл

Считается гибридом, выращенным в Голландии. Растет до метра. Не капризен, прост в уходе. Не болеет и медленно образует стебель. Рост ускоренный, уже через месяц после всходов можно лакомиться сочной зеленью.