3 шага для увеличения урожая клубники вдвое

Как только сойдет снег необходимо обрезать кустики клубники: срезать все сухие, почерневшие, поврежденные листья. Их лучше собрать и сжечь, чтобы заболевания не распространились на другие растения.

Если на кустике останется только один здоровый листик, то в этом нет ничего страшного, новые листья вырастут очень быстро.

Следующий шаг – внесение удобрения. Подойдут специальные комплексные удобрения для клубники. Хорошо себя зарекомендовала в качестве весенней подкормки аммиачная селитра.

Гранулы рассыпают по поверхности грунта под каждое растение в количестве, указанном на упаковке. Затем удобрение прикапывают, смешивая с землей.

Третий обязательный шаг – опрыскивание клубничника средством против грибковых спор. Для этого подойдет бордоская жидкость или препарат ХОМ. А через неделю обрабатывают растения от вредителей Фуфаноном.

Если весной предпринять эти меры, то урожай клубники вас действительно приятно удивит.