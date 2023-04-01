Король Карл III пытается уладить разногласия с Германией, с которыми не справилась его мать

В Германии были неприязненные отношения к Британии из-за Brexit. Немцы также считали, что Борис Джонсон изо всех сил старался подстегнуть Германию после Брексита, вместо того чтобы искать способы сотрудничества.

У двух стран есть широкие возможности для сотрудничества за пределами ЕС, как с точки зрения торговли, так и культурного обмена, но все это лучше всего проводить на платформе взаимного уважения и общих ценностей.

Если бы покойная королева была моложе и здоровее, она могла бы после Brexit начать восстанавливать разрыв, который он неизбежно вызвал, и создать новую основу для понимания.

Король воспользовался первой возможностью, чтобы восполнить то, что не смогла сделать его мать, и он сделал это превосходно.