Nutrients: осознанное питание и йога признаны эффективными средствами для похудения

Предметом исследования были танцевальная йога и осознанное питание как способы похудения для женщин.

В рамках исследования 39 женщин разделили на четыре группы, а после проведения эксперимента оценили состояние участниц в каждой из них.

Женщины из группы, которая занималась танцевальной йогой трижды в неделю, сбросили в среднем по 3 кг жира за восемь недель.

В группе, которая раз в неделю посещала занятия по осознанному питанию, потеря жира составила 1,3 кг.

Женщины, которые сочетали занятия танцевальной йогой с осознанным питанием за тот же период избавились от 1,8 кг жира.