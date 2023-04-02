Настя Каменских рассказала, как лечится после обнаружения опухоли

Украинская певица не так давно призналась, что у нее серьезный недуг: врачи диагностировали у Насти Камеснких подострый ларингит, несмыкание голосовых связок и кисту, сообщает Рамблер.

Недавно артистка опять вышла на связь в соцсетях, чтобы рассказать о своем состоянии.

Ранее Каменских сообщала, что ей предстояла сложная операция и восстановление. Сейчас звезда проходит курс лечения и дважды в день посещает врача.

Каждый раз это не очень приятная процедура, ведь я в четыре этапа получаю требуемое лекарство прямо в голосовые связки, — поделилась исполнительница.

После обнаружения болезни доктора рекомендовали Насте безотлагательно приступить к лечению. В ином случае, предупреждают специалисты, 35-летняя артистка может лишиться голоса.