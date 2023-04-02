Опытный садовод рассказал, как понять, что сорт картошки выродился

Старение клубня приводит к снижению вкусовых характеристик. Почва тоже начинает портиться, она скуднеет и не способствует хорошему урожаю.

Что делать в этом случае? Заняться обновлением сортов.

Нынешние современные разновидности картофеля вырождаются довольно быстро, это ведет к потере сортовых свойств, снижению урожайности.

Для начала разберемся, как определить выродившийся сорт.

Убирая картофель можно заметить, что он измельчал и деформировался.

Во время вегетативного периода рост кустов очень замедлен.

Ростки на пророщенных картофелинах выглядят тонкими и ослабленными, похожи на ниточки.

С одного куста получается меньше клубней, чем раньше.

Как обновить сорт? Если какой-то сорт пришелся вам по душе, и отказываться от него не хочется, нужно сделать так.

Весной отобрать крупные картофелины, спрятать в погреб, время от времени увлажнять из опрыскивателя. Прохлада и влага приведут к появлению мелких дополнительных клубеньков.

Эти мини-картошки надо отсоединить, подсушить, сохранить до следующего года.

Второй способ. Берем здоровые, большие клубни весной, при появлении первых отростков. Отрезаем третью часть, помещаем в опилки, добиваемся прорастания.

Еще один способ. Кода планируем посадку, за 10 дней до этого срока несколько крупных клубней рассаживаем по отдельным емкостям.

Почва должна быть рыхлая, в ней клубни быстро нарастят корни и взойдут. Когда ростки доросли до 6-7 см, вынимаем клубень с корешками.

Каждый отросток отделяем и сажаем отдельно в ямку на грядку, углубив по самую макушку.