Опытный садовод рассказал, как понять, что сорт картошки выродился

Старение клубня приводит к снижению вкусовых характеристик. Почва тоже начинает портиться, она скуднеет и не способствует хорошему урожаю.
Что делать в этом случае? Заняться обновлением сортов.
Нынешние современные разновидности картофеля вырождаются довольно быстро, это ведет к потере сортовых свойств, снижению урожайности.
Для начала разберемся, как определить выродившийся сорт.
Убирая картофель можно заметить, что он измельчал и деформировался.
Во время вегетативного периода рост кустов очень замедлен.
Ростки на пророщенных картофелинах выглядят тонкими и ослабленными, похожи на ниточки.
С одного куста получается меньше клубней, чем раньше.
Как обновить сорт? Если какой-то сорт пришелся вам по душе, и отказываться от него не хочется, нужно сделать так.
Весной отобрать крупные картофелины, спрятать в погреб, время от времени увлажнять из опрыскивателя. Прохлада и влага приведут к появлению мелких дополнительных клубеньков.
Эти мини-картошки надо отсоединить, подсушить, сохранить до следующего года.
Второй способ. Берем здоровые, большие клубни весной, при появлении первых отростков. Отрезаем третью часть, помещаем в опилки, добиваемся прорастания.
Еще один способ. Кода планируем посадку, за 10 дней до этого срока несколько крупных клубней рассаживаем по отдельным емкостям.
Почва должна быть рыхлая, в ней клубни быстро нарастят корни и взойдут. Когда ростки доросли до 6-7 см, вынимаем клубень с корешками.
Каждый отросток отделяем и сажаем отдельно в ямку на грядку, углубив по самую макушку.