Топ огородных культур, которые не терпят окучивания

Но есть культуры, которые категорически не выносят эту процедуру. Окучивание может их даже погубить.

1. Огурцы

Огурцы окучивать не рекомендуется из-за того, что корневая система этого растения располагается поверхностно. При окучивании и рыхлении просто невозможно не повредить корешки. Это ослабляет растение и может привести к его заболеванию. Лучше всего огуречник отзывается на мульчирование. Для этих целей подойдет солома, скошенная трава и черный мульчирующий нетканый материал.

2. Лук и чеснок

Эти культуры также лучше не окучивать. Во-первых, при проведении такой процедуры легко повредить луковицу, а во-вторых, окучивание может привести к их загниванию. Поэтому лук и чеснок не окучивают и не мульчируют.

3. Укроп и петрушка

Эту зелень также нельзя окучивать. Засыпание стеблей землей может привести к их загниванию.

4. Салат

Эта культура буквально не выносит процедуру окучивания. Можно немного прорыхлить междурядья и этого будет достаточно для получения хорошего урожая салата.

Наоборот, очень хорошо отзываются на окучивание такие культуры как: картофель, капуста, томаты, морковь, кабачки и тыквы.