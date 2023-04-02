Топ огородных культур, которые не терпят окучивания

12:09 2023-04-02

Растения окучивают для того, чтобы вокруг них подольше сохранялась влага. Высокие растения при окучивании становятся крепче, наращивают новые корешки, за счет которых получают больше питания.

Но есть культуры, которые категорически не выносят эту процедуру. Окучивание может их даже погубить.

1. Огурцы

Огурцы окучивать не рекомендуется из-за того, что корневая система этого растения располагается поверхностно. При окучивании и рыхлении просто невозможно не повредить корешки. Это ослабляет растение и может привести к его заболеванию. Лучше всего огуречник отзывается на мульчирование. Для этих целей подойдет солома, скошенная трава и черный мульчирующий нетканый материал.

2. Лук и чеснок

Эти культуры также лучше не окучивать. Во-первых, при проведении такой процедуры легко повредить луковицу, а во-вторых, окучивание может привести к их загниванию. Поэтому лук и чеснок не окучивают и не мульчируют.

3. Укроп и петрушка

Эту зелень также нельзя окучивать. Засыпание стеблей землей может привести к их загниванию.

4. Салат

Эта культура буквально не выносит процедуру окучивания. Можно немного прорыхлить междурядья и этого будет достаточно для получения хорошего урожая салата.

Наоборот, очень хорошо отзываются на окучивание такие культуры как: картофель, капуста, томаты, морковь, кабачки и тыквы.