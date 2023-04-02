Топ огородных культур, которые не терпят окучивания

Но есть культуры, которые категорически не выносят эту процедуру. Окучивание может их даже погубить.
1. Огурцы
Огурцы окучивать не рекомендуется из-за того, что корневая система этого растения располагается поверхностно. При окучивании и рыхлении просто невозможно не повредить корешки. Это ослабляет растение и может привести к его заболеванию. Лучше всего огуречник отзывается на мульчирование. Для этих целей подойдет солома, скошенная трава и черный мульчирующий нетканый материал.
2. Лук и чеснок
Эти культуры также лучше не окучивать. Во-первых, при проведении такой процедуры легко повредить луковицу, а во-вторых, окучивание может привести к их загниванию. Поэтому лук и чеснок не окучивают и не мульчируют.
3. Укроп и петрушка
Эту зелень также нельзя окучивать. Засыпание стеблей землей может привести к их загниванию.
4. Салат
Эта культура буквально не выносит процедуру окучивания. Можно немного прорыхлить междурядья и этого будет достаточно для получения хорошего урожая салата.
Наоборот, очень хорошо отзываются на окучивание такие культуры как: картофель, капуста, томаты, морковь, кабачки и тыквы.