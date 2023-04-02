Нелепый конфуз: Александр Серов серьезно травмировал ногу

Народный артист России в последнее время все чаще жалуется на свои проблемы со здоровьем, сообщает Вокруг ТВ.

Полгода назад музыканту прострелили ногу, когда он пытался успокоить шумную компанию. Кроме того, Александр Николаевич до конца все еще не восстановился после перенесенного коронавируса.

Александр Серов должен был участвовать в юбилейном концерте, который посвящен композитору Олегу Иванову, но так там и не появился. Поклонники и коллеги звезды забеспокоились: в конце марта певец отметил 69-летие, и у него тогда все было в порядке.

Как выяснилось, исполнитель недавно был вновь травмирован - на этот раз прямо дворе своего загородного особняка. О подробностях происшествия Серов рассказал корреспондентам программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Как оказалось, накануне концерта в Кремле артист подвернул ногу, вывихнув при этом коленную чашечку.

Коленку повредил, чашечку. Сильно хромал, в Кремль нельзя было ехать. Скользко, у нас ведь лес здесь. И вроде бы, все аккуратно, я же не бегаю, хожу ровно. Но так вот случилось. Нелепый конфуз, — рассказал журналистам народный артист России.

Но сейчас звезде уже лучше. По словам Серова, он ходит без посторонней помощи. По словам музыканта, доктор вправил ему коленную чашечку. Но при некоторых движениях артист по-прежнему испытывает сильные боли.