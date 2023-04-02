Агрономы назвали пять действий, которые могут погубить ваши земляничные грядки

Первое из них – самостоятельное разрастание. Если не обрезать лишние усы, растение будет быстро размножаться и начнет болеть из-за густоты кустов, а собирать ягоды станет намного сложнее.

Нельзя оставлять кусты расти на одном месте в течение многих лет. Раз в 3-5 лет нужно убирать старые растения, оставляя молодые укоренившиеся розетки.

Во время пересадки корни нужно укорачивать, их длина не должна превышать 8-10 см. оставлять комок корней в лунке нельзя.

Грядки для земляники нельзя делать в затененном месте. Растение не будет плодоносить, если ему будет недостаточно солнечного света.

Нежелательно сажать землянику в низине, где корням будет грозить застой воды. В этом случае корневая система начнет гнить, и растения погибнут.