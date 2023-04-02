Без химии: дачники назвали пять лучших инсектицидов из натуральных средств

Для опрыскивания растений используют настой чесночных стрелок. Для его приготовления стрелки заливают теплой водой и оставляют на 3 часа на солнце.

Справиться с насекомыми в огороде поможет состав из 3 ст.л. соды, 50 мл растительного масла, 30 мл жидкого мыла, растворенных в 5 л теплой воды.

Опрыскивать растения для защиты от вредителей можно настоем пучка полыни, оставленного в воде на два дня, процеженного и смешанного с 50 мл жидкого мыла.

Если смешать 8 л воды с 200 г сухой горчицы, через сутки процедить и добавить 100 мл укуса, получится эффективное средство для борьбы с насекомыми.

Для приготовления инсектицида можно заполнить иголками хвойных деревьев треть емкости, залить теплой водой, оставить на неделю, а затем процедить и разбавить водой 1:1.