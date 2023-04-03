Страны, экспортирующие нефть, включая Россию, сократят ее добычу до конца 2023 года

Вице-премьер России Александр Новак сделал заявление: Россия намерена добровольно сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки. Мера будет действовать до конца этого года. Решение Новак назвал серьезным и превентивным.

К России присоединилась Саудовская Аравия. Здесь сократить добычу нефти планируют тоже на 500 000 баррелей в сутки. Как утверждают в Министерстве энергетики страны, такая предупредительная мера способствует сохранению стабильной ситуации на нефтяном рынке. Решение о добровольном снижении объемов добычи нефти дополняет квоты, установленные ранее и закрепленные альянсом осенью прошлого года.

Уменьшение добычи нефти приведет к росту стоимости цен на этот продукт. Так, ожидается, что на торгах 3 апреля баррель нефти будет стоять на 10 долларов дороже. Это очень ощутимое повышение, которое может вызвать инфляцию и сильно ударить по автомобилистам.

Также снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравией может обострить отношения между США и Королевством. Джо Байден уже угрожал ему "последствиями" после первых сокращений добычи в октябре 2022 года.

Представители пресс-службы Министерства энергетики Казахстана подтвердили, что в стране тоже будут снижены объемы нефтяных добыч на 78 000 баррелей в сутки с мая текущего года. Решение поддержали также другие страны ОПЕК+.

На подобные меры пошли и в ОАЭ. Сократить добычу нефти здесь планируют на 144 барреля в сутки. В меньшем объеме будут откачивать нефть в Омане (на 40 тыс. баррелей в сутки), в Кувейте (на 128 тыс.), в Алжире (на 48 тыс.).

Сначала в России намеревались уменьшить откачку нефти только на один месяц - на март, затем было решено продлить действие превентивной меры до конца июня. Теперь этот срок сдвинулся на конец 2023 года.

Таким образом, в совокупности добыча нефти мировыми производителями сократится в этом году более чем на 1 млн баррелей в сутки.