Один из танцоров, круживших вокруг молившейся у Киевской лавры девушки, доставлен в больницу без признаков жизни

Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале.
Из сообщения УПЦ:
Одного из тех, кто танцевал вчера возле лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы. Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление.
Ранее сообщалось, что противники УПЦ, которые пришли к монастырю, устроили дикие пляски вокруг девушки, которая молилась на коленях с иконой и крестом возле Киевской лавры.
МИД России назвал захват неонацистскими активистами Киево-Печорской лавры нелегитимным и безнравственным.
Представитель МИД РФ Мария Захарова: украинцы перед лицом всего мира "насилуют православие".
Геннадий Гатилов постпред РФ при ООН: на Украине нарушаются права верующих людей.
31 марта радикально настроенные граждане пришли к Киево-Печерской лавре, где они громко оскорбляли верующих, собравшихся у стен мужского монастыря.