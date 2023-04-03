Один из танцоров, круживших вокруг молившейся у Киевской лавры девушки, доставлен в больницу без признаков жизни

Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале.

Из сообщения УПЦ:

Одного из тех, кто танцевал вчера возле лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы. Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление.

Ранее сообщалось, что противники УПЦ, которые пришли к монастырю, устроили дикие пляски вокруг девушки, которая молилась на коленях с иконой и крестом возле Киевской лавры.

МИД России назвал захват неонацистскими активистами Киево-Печорской лавры нелегитимным и безнравственным.

Представитель МИД РФ Мария Захарова: украинцы перед лицом всего мира "насилуют православие".

Геннадий Гатилов постпред РФ при ООН: на Украине нарушаются права верующих людей.

31 марта радикально настроенные граждане пришли к Киево-Печерской лавре, где они громко оскорбляли верующих, собравшихся у стен мужского монастыря.