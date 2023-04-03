Высказывание бойца ММА Дивнича привело к крупному религиозному скандалу

08:48 2023-04-03

Максим Дивнич, боец смешанных единоборств, раскритиковал опубликованную в Сети информацию о предстоящей постройке мечети на месте православного озера, расположенного в Косино-Ухтомском регионе в Москве.

По сообщению издания Metaratings, резкие слова Дивнича вылились в настоящий религиозный скандал в социальных сетях.

Из заявления бойца ММА:

Недавно я узнал, что в российской столице собираются построить мечеть на шестьдесят тысяч человек. Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего десять тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма?

После этого высказывания на Максима Дивнича вылился поток критики и угроз в соцсетях, его обвинили в оскорблении чувств верующих людей.