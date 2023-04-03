Самый простой способ определения кислотности почвы

Только нейтральная почва может обеспечить богатый урожай огородных культур, поэтому этот показатель является одним из основополагающих.

Если почва на участке слишком кислая, то это не приговор, кислотность можно отрегулировать.

Но вначале нужно выяснить уровень кислотности. Для этого можно воспользоваться простым способом: в стеклянную банку поместите немного грунта, добавьте несколько ложек 9%-ного столового уксуса и тщательно перемешайте.

Показателем низкой кислотности грунта будет усиленное образование пузырьков (это значит, что грунт щелочной), небольшое количество пузырьков характеризует нейтральность грунта, а если пузырьки не образуются совсем, то кислотность земли повышена.

Как раскислить грунт:

Это можно сделать с помощью извести. Подойдет пушонка (гашеная известь), молотый известняк (углекислая известь), цементная пыль.

Известь несовместима с азотом, поэтому это удобрение нельзя добавлять в грунт, если проводится известкование. Лучше всего эту процедуру проводить в осенний период при перекопке земли.

При средней степени закисленности почвы достаточно внести 0,5 кг извести на один квадратный метр.

Раскисление почвы можно провести, используя доломитовую муку. Этот способ является более щадящим, и вносить вещество в землю можно как весной, так и осенью. Как при перекопке, так и прямо в посадочные лунки.

В грунт со средней кислотностью вносят около 0,5 кг вещества на 1 метр квадратный.