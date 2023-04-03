Кофе и зубной порошок: какие неожиданные домашние вещества на огороде творят чудеса

Практически все кухонные средства можно использовать для улучшения роста растений на огороде и их защите от вредителей. Но есть и другие привычные средства, которые способны приносить пользу на грядках.

К примеру, при выращивании рассады можно использовать зубной порошок. Применяют его тогда, когда листики рассады становятся вялыми.

Чтобы их оживить, нужно смешать по 2 ст.л. зубного порошка и древесной золы, развести в 1 л воды. Под каждый саженец внести по 1 ст.л.

Очень полезен также отвар картофеля. Отваривать его нужно в несоленой воде. А затем отвар развести с холодной водой - в соотношении 1:1, и поливать рассаду немного тепловатым раствором.

Третий полезный компонент - кофейная гуща. Ее надо высушить и мульчировать почву вокруг растения после полива. Такая мера спасет сеянец от появления черной ножки.