Нгуен Динь Туан Вьет из Вьетнама стал обладателем самой дорогой в мире бутылки коньяка

В собрании мужчины имеется виски, проданный с аукциона за 1 811 250 долларов, но на сей раз Нгуен вновь завоевал мировой рекорд благодаря коньяку.

Коллекционер стал обладателем бутылки напитка «Louis XIII: Le Salmanazar», произведённого коньячным домом «Remy Martin» и стоящего 1 500 000 долларов.

В этом коньяке примечательна даже сама 9-литровая бутылка, изготовленная из 15 килограммов хрусталя, причём вручную.

Что же касается вкуса коньяка, то Нгуен утверждает, что он превосходен.

Не так уж много людей имеют возможность попробовать нечто подобное, так что остаётся лишь принять слова бизнесмена на веру.

Коллекционер не собирается пить свой рекордный коньяк, и бутылка будет храниться как ценная реликвия.