Опытный садовод рассказал, как выращивать на даче полезную ягоду годжи

Годжи представляет собой куст с колючками, растущий в высоту до 4 м. Имеет свойство быстро и густо разрастаться. Растение любит тень или полутень.

Годжи не боится изменчивых температур и хорошо растет на любых почвах.

Уход в целом несложный, все традиционные мероприятия. Подкармливать нужно только молодые растения.

Важный элемент ухода - обрезка, потому что куст сильно и быстро разрастается. На зиму годжи надо укрывать от мороза.

Весной растение красиво цветет фиолетовыми и белыми цветами-колокольчиками. Плоды ярко красные продолговатые, по размеру и по виду схожи с виноградом.

В ягодах много ценных элементов, они проявляют лекарственные свойства, особенно популярны в китайской народной медицине.

Главные "способности" ягод: укрепляют иммунитет, понижают давление, уменьшают уровень сахара в крови и нормализуют холестерин, улучшает работу нервной системы, налаживает кровообращение и обмен веществ.

А еще годжи помогают в борьбе с лишним весом.