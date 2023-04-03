Местные жители сбрасывают птенцов с вершин скал на отдаленном острове в Исландии

Световое загрязнение может сбить птенцов с толку, заставляя их лететь вглубь острова, а не в море.

Пухляки являются национальным достоянием Исландии, где находится самая большая колония в мире, но на протяжении десятилетий их численность сокращалась.

Примерно в 43 милях от южного побережья Исландии находятся острова Вестман, коллекция обдуваемых ветрами вулканических удаленных островов.

Самый большой из этих островов называется Хеймаэй. Он занимает площадь около пяти квадратных миль и является единственным обитаемым островом с населением около 4 400 человек.

Острова Вестланд известны двумя событиями. Первая - это бурное, неожиданное извержение вулкана, которое произошло в 1973 году после того, как вулкан бездействовал в течение 7 000 лет.