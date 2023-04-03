Дачник со стажем объяснил, как омолодить огуречные кусты и продлить плодоношение

В августе становится холоднее, что плохо отражается на корнях.

Когда температура опускается до 10 градусов тепла, листики становятся желтыми и осыпаются, корешки слабеют, хуже всасывают полезные элементы.

Поэтому в это время важно делать рыхление вокруг кустика, мульчировать эту зону с помощью перегноя или торфа.

Для длительного плодоношения огурцов надо защищать их от болезней весь сезон, пригодятся профилактические поливы и опрыскивающие процедуры.

Нельзя позволять плодам перезревать и перерастать на грядках.

Сбор урожая производим по мере созревания плодов. Тогда растение не будет зря расходовать свою энергию на образования семени.

Омоложение корней, делается так. Если огурцы растут в теплице и ползут по земле, то оголившиеся петли надо прищипать и прикопать. Плеть аккуратно спускаем в канавку с опорного столбика.

Потом прикапываем ее. Делаем полив и мульчирование. Можно ускорить образование корней Корневином.

При снижении урожайности основного стебля его срезают, присыпают землей. Молодые веточки не отделяем от растения.

От этого они начнут давать больше урожая, а побеги в земле быстро прорастут.