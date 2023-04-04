FAS: ученые допускают вероятность повреждения ядерной бомбы США в Нидерландах из-за аварии

В доказательство своих выводов ученые демонстрируют снимок, сделанный в 2022 году:

На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лаборатории Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть поврежденной ядерной бомбой B-61.

По мнению ученых, происшествие, отображенное на фото, может оказаться первым известным случаем в Европе, когда ядерное оружие было повреждено.

В организации отметили, что это только предположение, а не 100% факт. Предполагаемый инцидент мог случиться на авиабазе Волкель в Нидерландах.

Следует подчеркнуть, что нет официальных подтверждений, что снимок был сделан на авиабазе Волкель, что изогнутая ракета B-61 является настоящим оружием, а не муляжом или что повреждение произошло в результате случайности, а не тренировочного моделирования.

По словам сотрудников FAS, на снимке отображены 4 человека, разглядывающих ракету. На форме двоих людей видны нашивки организации, осуществляющей обезвреживание взрывоопасных предметов.