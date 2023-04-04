Опытный садовод объяснил, чем регулярно поливать томаты, чтобы повысить урожайность

Нестандартная подкормка для томатов, о которой знают не все. Поможет вырастить в два раза больше помидоров, чем обычно.

Приготовьте содовый раствор: в теплую воду (ведро) добавляем две столовые ложки пищевой соды. Размешиваем и используем для полива. Вносит подкормку с содой надо каждые десять дней.

Поливаем под корневую часть. В жару надо делать поливы чаще.

Что это даст? Средство защитит от многих видов паразитов и болезней. Улучшится состав почвы, она раскислится и будет идеально подходить для разведения томатов.

Плодоношение возрастает, каждый куст даст около 10 помидоров. Регулярная подкормка из соды отразится и на качестве урожая.

Томаты вырастут большими, ярко окрашенными, сочными и очень вкусными.