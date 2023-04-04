Тело пропавшего без вести отца Мичкова обнаружено в пруду

Отец хоккеиста Матвея Мичкова вышел из дома 2 апреля и больше не возвращался.

Родные подняли шум. Андрей Мичков без признаков жизни был обнаружен в пруду неподалеку от своего дома в Сочи. Мужчине был 51 год.

Информация об этом сообщена пресс-службой хоккейного клуба "Сочи", за честь которого выступает сейчас наследник погибшего.

Предполагается, что родственник хоккеиста утонул, хотя официальная причина смерти пока не озвучена.

Известно, что Мичков-старший вышел из дома 2 апреля поздно вечером со словами: "Сейчас вернусь", с тех пор его никто не видел.

Обнаружено тело погибшего было лишь сегодня днем (4 апреля).

Отметим, что Матвей Мичков - один из самых-самых хоккеистов нового поколения. На драфте НХЛ его должны выбрать одним из первых.