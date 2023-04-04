Участившиеся случаи отравления людей морепродуктами заставляют нас внимательно относиться к их покупке

Камбала:

Атлантическая камбала ловится сейчас в небольших объемах. Плачевное состояние популяции вызвано многими факторами, в том числе и экологическими.

Камбала заражена пестицидами и непригодна к употреблению, в принципе. Однако, этот факт не смущает предприимчивых дельцов, которые доставляют зараженную рыбу потребителям.

Лосось:

Лососевые фермы сталкиваются сегодня со многими проблемами. Из-за загрязненности наших водоемов, лосось кишит различными паразитами, а большинство выловленной рыбы не пригодно к употреблению, по причине внешнего вида.

Даже, невооруженным взглядом можно отличить болеющую рыбу лосося от здоровой.

Однако, жажда наживы тех, кто разводит лосося, приводит к тому, что рыба просто закармливается различными химическими добавками, а для ее очищения применяются антибиотики и пестициды.

Камчатский краб:

Краб питается морской падалью, поэтому, его мясо, как правило, заражено опасными бактериями. Они действуют отрицательно на человеческий организм, вызывая нарушения слуха и зрения.

Накапливаемые в организме краба годами токсины, могут привести к отравлению организма. Учитывая ослабленный контроль при производстве рыбных продуктов, случаи отравления участились.

Акула:

Деликатесом считается мясо акулы. Оно нечасто встречается на прилавках, в основном приобрести блюда из акульего мяса можно в специализированных ресторанах.

Акула считается самым опасным хищником из всех рыб, она есть все, что может осилить, не брезгуя ничем. Подобный рацион заражает ее мясо.

А еще в мясе акулы накапливается ртуть, которая может навредить организму человека. А вот акульему организму ртуть никакого вреда не приносит.

Тунец:

Еще одна рыба, отличающаяся повышенным содержанием ртути в мясе. Это показали недавние исследования, которые проводили российские специалисты.

Несмотря на это, тунец пользуется огромной популярностью, а из-за нее нарушился баланс этой рыбы. Например. В Атлантическом океане запасов тунца почти не осталось из-за его чрезмерного употребления, ведь спрос рождает предложение, как известно.

Сибас:

Его еще называют морской окунь. Добывают эту рыбу в основном браконьеры, они же поставляют ее потребителю, минуя санитарные контроли.

В ресторанах блюда из сибаса всегда имеют спрос, но стоит хорошенько подумать над тем, нужно ли заказывать блюда их морского окуня или перед этим потребовать все необходимые сертификаты качества.