Три простых способа сделать ловчий пояс своими руками

Клеевой ловчий пояс

Для его изготовления понадобится ткань или пергамент или пленка. Нужно плотно обмотать ствол дерева на высоте 50 см одним из этих материалов и нанести на него слой клея (Пестефикс или Акрил), или солидола шириной 10 -15 см.

Ядовитый ловчий пояс

Материал, так же как и в клеевом варианте, закрепляется на стволе. На него наносятся готовые химические препараты (Актара или Искра).

Пояс-воронка

Этот вид ловушки изготавливают из обрезанной в виде воронки пластиковой бутылки. На воронку наносят инсектицид и плотно приматывают ее с одной стороны к стволу. Насекомые, перемещаясь, обязательно попадут на смазанную ядом поверхность, отчего и погибнут.

Самое подходящее время для установки ловчих поясов – это начло апреля, когда почва начинает оттаивать и вредители, зимующие в ней, пробуждаются.