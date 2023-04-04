Перец вне теплицы: какие тонкости помогут собрать отличный урожай

Некоторые особенности ухода за болгарским перцем в открытом грунте есть, но они вполне выполнимы. И их эффективность проверена временем. Что это за правила?

Если ожидаются сильные или затяжные дожди, нужно обязательно пасынковать растения (особенно тщательно оборвать их и листья на нижних побегах). Но в сухую погоду эту операцию отменить: листва защищает почву от пересыхания.

Чтобы улучшить результативность, нужно привлечь насекомых-опылителей. Для этого в начале цветения опрыскать перцы раствором сахара (100 г на 1 л воды), добавить 2 г борной кислоты.

Необходимо постоянно укорачивать длинные побеги, чтобы не было затененных ветвей. Грядку желательно замульчировать - слоем перепревшей соломы в 10 см.

Раза три за сезон перцы нужно опылить золой (по росе или после полива). От тли поможет раствор сыворотки (1,5 л на 10 л воды). После этого - припудрить золой.

Чтобы защитить растение от медведки, нужно рассыпать около стеблей молотую яичную скорлупу. Либо обмотать стебли выше корня листьями ландыша или бумагой.

Три раза за сезон нужно подкормить растение настоем куриного помета. Готовится оно из расчета 1кг на 10 л воды, настаивается на солнце 2 недели и разбавляется водой 1:10.