Секреты выращивания сладкой, сочной свеклы красивой формы от опытного садовода

В первую очередь надо усвоить, что на кислых почвах свекла будет плохо расти. Важно позаботиться об этом еще с осени.

Нормой является уровень РН 6,2-6,7. Превышение показателя в сторону излишней кислотности говорит о том, что урожай будет плохим.

Можно попробовать грунт раскислит. Для этого осенью или весной почву перекапывают вместе с известью. На метр квадратный идет до 1000 г вещества.

Если вы делаете это весной, то успеть надо до посадки - за 2 недели.

Высевать свеклу надо только в случае устойчивой плюсовой температуры (от +10). Семена можно не замачивать, заглубляем в почву до 4 см.

При вырастании первой пары листиков растения надо проредить. Оставляем интервалы в 10 см.

Завершив прореживание, вносим удобрения. Чайную ложку соли, два стакана золы добавляем в 10 л воды. Поливаем свеклу этим раствором.

Второй раз кормим растения спустя две недели. В эту подкормку даем борную кислоту. 2 г на 10 л воды, она должна быть теплая.

Заключительная подкормка будет еще через 3 недели после второй. Снова вносим золу и соль.