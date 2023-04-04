Китайский способ посадки лука обещает гарантированный урожай

Идеально, если грядка под лук отведена там, где ранее росли огурцы и капуста. С осени туда нужно из расчета на 1 кв м внести 5 кг перегноя, 1 ст.л. суперфосфа, 1 ч.л. нитрофоски, 2 ст.л. доломитовой муки.

В апреле грунт снова перекопать, пролить водой. На каждой грядке сделать гребни высотой 15 см на расстоянии 30 см друг от друга.

Севок за пару недель до посадки прогреть у батареи около 9-10 часов. Перед посадкой нужно снять верхнюю чешую, обрезать сухую часть шейки (не задеть росток), и на сутки замочить в теплой воде.

В начале мая высадить лук на гребни - на расстоянии 15 см друг от друга, заглубить на 2-3 см, плотно обжав место посадки. Спустя 2 недели внести настой коровяка (1:5). В первый месяц следить за влажностью грунта, при необходимости поливать, рыхлить, полоть.

В июне луковицы открыть: отгрести землю с гребней в междурядья. В прогретых и просушенных солнцем луковицах не выводятся личинки луковой мухи, которая наносит большой вред этому овощу.

В середине июня подкормить лук раствором минеральных удобрений (3 ст.л огородной смеси, 2 ст.л. суперфосфата, 1/10 л. хлористого калия на 10 л воды). За месяц до уборки подрыхлить. За три недели до уборки - прекратить полив.

Урожай будет потрясающим. К слову, луковицы можно подсушить прямо на грядке.