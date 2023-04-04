Полтора ведра с куста: столько клубней картошки можно получить без особых усилий

Расчертив участок под картошку на условные квадраты, картофель нужно сажать на расстоянии 1 м один от другого. Клубни за день до посадки замочить на час в слабом растворе марганцовки.

Посадочные лунки засыпать на треть перепревшим навозом, сверху бросить горсть луковой шелухи, щепоть комплексного либо калийного удобрения. Можно дополнить еще и горстью золы.

Удобрения присыпать слоем земли в 3-4 см. Клубень уложить на эту "подушку" и присыпать землей. Если картофель пророщен, он взойдет быстрее.

Когда всходы поднимутся примерно на 5 см, их нужно окучить "с головой". Как только они опять вылезут из-под земли, окучить снова. Так повторять трижды.

По необходимости (обычно это в июле) пропалывать, подгребать землю под каждый кустик.

Через 90 дней после посадки можно начинать собирать картофель. Каждый клубень при таком уходе даст около 30 клубней, а то и больше. Причем все будут крупными и ровными.