Super: МакSим наслаждается алкоголем в кальянной после слухов о проблемах со здоровьем и сорванных концертов

По словам журналиста, он следил за МакSим и видел, как в кальянную ей принесли что-то в непрозрачном пакете.

Впоследствии певица якобы подливала содержимое в свой стакан и курила кальян.

Ранее сообщалось, что у МакSим возникли проблемы со здоровьем, из-за чего было сорвано несколько концертов.

Сама исполнительница в соцсетях подтвердила, что проходит курс лечения, а свои концерты перенесла на неопределенный срок.

Она также попросила своих поклонников не заниматься публичными разборками и прекратить истерики по поводу ее поведения и самочувствия.