Reuters: Билл Гейтс поспорил с Илоном Маском по поводу искусственного интеллекта

По информации агентства Reuters, Гейтс не считает, что такой подход поможет решить проблемы, грозящие человечеству в будущем.

Ранее Илон Маск вместе с другими известными IT-специалистами подписал петицию по поводу запрета обучения сложных систем ИИ.

По мнению авторов документа, развитие искусственного интеллекта может привести к потерей контроля над цивилизацией.

Билл Гейтс полагает, что все ученые в мире не могут одновременно прекратить свою работу, поэтому данное требование является утопией.

При этом он признал, что ученым следует оценить риски, возникающие при использовании и обучении искусственного интеллекта.