Ученые из Университета Лаваля доказали, что массу тела регулирует мозг

Они исследовали области мозга, которые отвечают за удовольствие от определенных видов пищи, а также за принятие решений и за память.

Именно эти мозговые области связаны с аппетитом и ощущением сытости. Это стало подтверждением зависимости массы тела от мозга.

По мнению ученых, данное исследование объясняет разницу индекса массу тела у разных людей, хотя пищевая среда также влияет на поведение человека.

Авторы исследования полагают, что полученные результаты позволят найти эффективные методы лечения ожирения.