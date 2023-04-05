Худшими овощами для похудения считаются фасоль, белый картофель и бобовые

Хотя фасоль и бобовые (чечевица, горох) - это отличный источник белка, в них содержится много крахмала и сложного сахара - рафинозы. Рафиноза очень плохо усваивается организмом, трудно переваривается и вызывает большое газообразование из-за большого содержания клетчатки.

Особенно не рекомендуются бобовые людям с проблемами желудка и пищеварения. Эти овощи содержат пустые калории, дают мало питательной пользы и не позволяют сбросить лишний вес.

Поэтому лучше заменить их более полезными и менее калорийными брюссельской капустой и брокколи. Они богаты питательными веществами, которые помогут организму быстрее сжигать жир.

Картофель является прекрасным источником антиоксидантов, множества минералов и витаминов. Но в нем тоже содержится слишком много крахмала, который способствует быстрому набору веса.

Поэтому диетологи предлагают заменить белый картофель с высоким гликемическим индексом, от которого быстро повышается уровень сахара в крови, низкокалорийным сладким картофелем.