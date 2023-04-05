Илон Маск лишился первого места в рейтинге самых богатых людей мира Forbes

Теперь лидером рейтинга является Французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Состояние Арно оценивается в 211 млрд долларов. Илон Маск сейчас является владельцем 180 млрд долларов и находится на второй строчке, а третье место принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу 114 млрд долларов.

В прошлом году состояние Илона Маска оценивалось в 219 млрд долларов, Бернара Арно – в 158 млрд долларов, Джеффа Безоса – в 171 млрд долларов.

На четвертом месте нынешнего рейтинга находится основатель Oracle Ларри Эллисон с состоянием 107 млрд долларов.

Пятое место досталось главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффету. Ему принадлежит 106 млрд долларов.