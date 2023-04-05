Это к счастью: если рассада перца вытянулась, можно простым приёмом увеличить его урожайность

07:27 2023-04-05

При неблагоприятных условиях сеянцы перца быстро вытягиваются. Но из этой проблемы можно извлечь большую выгоду.

Если на ранней стадии рассада перца вытянулась, для огородника это счастье, считает автор канала Зеленые истории на платформе Дзен.

Дело в том, что при таком раскладе с помощью простых приемов можно увеличить будущую урожайность. 

“Золотой” стандарт сеянцев перца к моменту их высадки в грунт такой: высота растения должна быть не выше 20-22 см.
На кусте при этом должно быть около 10 хорошо развитых листочков. Толщина стебля должна составлять в среднем 3-4 мм, - уточнила специалист.
Если рассада чем-то отличается, нужно искать причины и устранять, потому что некачественная рассада дает посредственный урожай.

А для исправления ситуации на ранней стадии при пикировке нужно испробовать такой метод: при пересадке сеянцев заглубить их в грунт почти до семядольных листочков.

На этой поверхности стебля вырастут новые корешки. Это произойдет не так быстро, как у томатов, но - случится, что самое главное.

Такая мера увеличит и укрепит корневую систему, обеспечит более полное питание растения, в том числе - в период плодоношения.

Но при высадке в почву заглублять стебель перца бессмысленно. От этого вреда не будет, однако и новых корней не нарастет. Такая операция имеет смысл только на стадии пересадки сеянцев - в фазе двух настоящих листочков.