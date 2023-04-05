Это к счастью: если рассада перца вытянулась, можно простым приёмом увеличить его урожайность

Если на ранней стадии рассада перца вытянулась, для огородника это счастье, считает автор канала Зеленые истории на платформе Дзен.

Дело в том, что при таком раскладе с помощью простых приемов можно увеличить будущую урожайность.

“Золотой” стандарт сеянцев перца к моменту их высадки в грунт такой: высота растения должна быть не выше 20-22 см.

На кусте при этом должно быть около 10 хорошо развитых листочков. Толщина стебля должна составлять в среднем 3-4 мм, - уточнила специалист.

Если рассада чем-то отличается, нужно искать причины и устранять, потому что некачественная рассада дает посредственный урожай.

А для исправления ситуации на ранней стадии при пикировке нужно испробовать такой метод: при пересадке сеянцев заглубить их в грунт почти до семядольных листочков.

На этой поверхности стебля вырастут новые корешки. Это произойдет не так быстро, как у томатов, но - случится, что самое главное.

Такая мера увеличит и укрепит корневую систему, обеспечит более полное питание растения, в том числе - в период плодоношения.

Но при высадке в почву заглублять стебель перца бессмысленно. От этого вреда не будет, однако и новых корней не нарастет. Такая операция имеет смысл только на стадии пересадки сеянцев - в фазе двух настоящих листочков.