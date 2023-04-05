«РИА Новости»: КНР оставит Европейский союз без нефти и газа

Респонденты убеждены, что после «ковидного простоя» возросшие экономические аппетиты Китая повысят стоимость нефти и газа, что негативно скажется на Европейском союзе, так как подорожевших энергоресурсов не хватит некоторым странам.

Специалисты предположили, что европейские страны готовы увеличить импорт нефти и газа из России, пока их не «проглотил» китайский дракон.

Отмечается, что возникшая ситуация ничем не угрожает России, ведь Москва продает свои энергоресурсы с большими скидками, однако их компенсируют выросшие объемы, что нивелирует действие введённых коллективным Западом антироссийских санкций.