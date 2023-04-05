Чтобы томаты стали слаще и росли быстрее: какие напитки им в этом помогут

Йод на огороде способен на чудеса. К примеру, с его помощью можно приготовить полезный "напиток" для томатов, который позволит ускорить их рост и улучшить вкус.

Рецепт простой: 3-4 капли йода растворить в 10 л воды. Поливать растение под корень примерно раз в неделю - из расчета 1,5-2 л на кустик.

Томаты также любят зеленую бродилку. Готовят ее так: 200-литровую бочку на треть заполнить рубленой зеленью крапивы и одуванчиков. Добавить в смесь навоза и залить водой. Для ускорения брожения бочку накрыть пленкой.

Примерно через день полученную подкормку нужно развести водой из расчета 1:10, полить через неделю после высадки рассады.

Очень важно мульчировать посадки томатов. А против фитофтороза нужно через 2 недели после перезда саженцев на постоянное место полить их раствором зеленки (1 капля на 1 л воды). Через 20 дней - повторить.